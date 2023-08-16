الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد 4 شهور من إغلاقه، السلطات السودانية تعيد فتح المجال الجوي بالقطاع الشرقي للبلاد

مطار سوداني، فيتو
مطار سوداني، فيتو

أحداث السودان، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، أمس الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد.
 

وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان نشرته صفحة مطار الخرطوم الدولي على موقع "فيسبوك": "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد (القطاع الشرقي) وذلك اعتبارًا من أمس 15 أغسطس 2023م".

يُذكر أن المجال الجوي السوداني كان مغلقًا أمام حركة الطائرات باستثناء الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، وطائرات الإجلاء، منذ منتصف أبريل الماضي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.


واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة".

 

خريطة الطريق لإنهاء الحرب

وكشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، عن تفاصيل خريطة الطريق لإنهاء الصراع في السودان، مرشحًا أنها تبدأ بالتوصل لإطلاق نار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل حوارًا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات.


وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لكافة أنحاء السودان والتواصل مع كافة الأطراف ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان.

 

وقال إن الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، وإن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

 

الفشل في تأسيس الدولة السودانية

وتقدم مالك عقار بالاعتذار للشعب السوداني عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية، مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن خريطة الطريق ستعمل أيضًا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدًا في رسالة وجهها لقوات الدعم السريع أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.

وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين عاما الماضية، واصفا تلك التجربة بالبضاعة المنتهية الصلاحية.

تشمل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، مالك عقار يكشف تفاصيل خريطة طريق لإنهاء الصراع في السودان

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