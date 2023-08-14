البرهان: السودان يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن قائد مليشيا الدعم السريع حمدان دقلو قاد أكبر ظاهرة قائمة على الخداع والتضليل.

القوات المسلحة السودانية تحتفل بعيدها الـ٦٩

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمته اليوم بمناسبة العيد الـ٦٩ للقوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة.

وأكد البرهان أن السودان تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها، موضحا أن الحكومة تسعى لإيجاد صيغة سياسية مقبولة.



ويأتي ذلك بينما تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الإثنين اجتماع للقوى السياسية السودانية لبحث سبل وقف الحرب بالخرطوم.

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مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا

وفي هذا السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.



وفي السياق ذاته تحدث المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات قائلا: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".



ومن المقرر أن يعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم الإثنين في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.

تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع

وتجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، وهاجم طيران الجيش أهدافا عسكرية تابعة لعناصر قوات الدعم السريع السريع بمنطقة الباقير وبعض المناطق القريبة من منطقة سوبا الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.