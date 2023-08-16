تشمل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، مالك عقار يكشف تفاصيل خريطة طريق لإنهاء الصراع في السودان

كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، عن تفاصيل خريطة الطريق لإنهاء الصراع في السودان، مرشحًا أنها تبدأ بالتوصل لإطلاق نار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل حوارًا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات.

خريطة الطريق لإنهاء الحرب

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لكافة أنحاء السودان والتواصل مع كافة الأطراف ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان.

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وقال إن الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، وإن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

الفشل في تأسيس الدولة السودانية

وتقدم مالك عقار بالاعتذار للشعب السوداني عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية، مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن خريطة الطريق ستعمل أيضًا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدًا في رسالة وجهها لقوات الدعم السريع أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.

وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين عاما الماضية، واصفا تلك التجربة بالبضاعة المنتهية الصلاحية.

وأمس الاثنين، ومع دخول الصراع الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، شهره الخامس، وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انتقادات حادة لحميدتي.

يد الغدر والخيانة

وأوضح البرهان في كلمة متلفزة بثت على التلفزيون السوداني الرسمي، أمس الإثنين أن "قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة".

كما اتهم دقلو بالسعي إلى الهيمنة على مقدرات السودان، تحت شعار الحكم المدني. وشدد على أن قائد الدعم السريع وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب.

استغلت ثورة الشعب المجيدة

وأشار البرهان الذي يرأس قيادة الجيش، إلى أن قوات الدعم السريع "استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى".

واعتبر أن البلاد تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون، كذلك لفت إلى أنه يريد جيشا واحدا خاليا من أي تشوهات.

الاحتفال قريبًا جدًّا بالنصر

كما وعد السودانيين "بالاحتفال قريبًا جدًّا بالنصر على التمرد الغاشم"، وفق تعبيره.

وشدد على أن القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات.

وعقب اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين منتصف أبريل الماضي، تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، فيما لم تفلح كافة المساعي الإقليمية والدولية حتى الساعة في حل الأزمة.

دمج الدعم السريع ضمن القوات المسلحة

وفيما كانت الاشتباكات قد اندلعت، كانت المفاوضات جارية بين المكون المدني والعسكري من أجل التوصل إلى آلية وجدول زمني من أجل دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة، وتشكيل جيش موحد في البلاد، والانتقال إلى المسار الديمقراطي.

لكن الخلافات اشتعلت وأغرقت البلاد في بحار من الفوضى، والمعارك التي أسفرت عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى مغادرة منازلهم سواء إلى خارج البلاد أو نحو ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف.

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