الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد النعناع المغلي، يهدئ الأعصاب ويعالج أمراض الصدر والقولون

فوائد النعناع المغلي،
فوائد النعناع المغلي، فيتو

فوائد النعناع المغلي، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها نكهة مميزة ورائحة نفاذة وقوية وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز، حيث يستخدم فى الأكلات والسلطة والعصائر ويقدم كمشروب دافئ.

وفوائد النعناع المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة وكان يستخدم فى الطب القديم لفوائده العلاجية العظيمة.

 

أهمية النعناع للصحة 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن النعناع المغلي له قيمة غذائية عالية فهو ليس مجرد مشروب يهدئ المغص أو يضفي نكهة مميزة للسلطة أو الطعام، بل له فوائد عديدة تدفعنا بتناوله باستمرار.

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القيمة الغذائية الموجودة في النعناع المغلي 

وأضاف السيد، أن النعناع يعتبر صيدلية متنقلة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والحديد وفيتامين سي ود وه، ومضادات الأكسدة، وجميعها عناصر مهمة لتقوية المناعة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

فوائد النعناع المغلي، فيتو 

فوائد النعناع المغلي 

وتابع، أن من فوائد النعناع المغلي:

  • يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.
  • يساعد فى تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.
  • يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس
  • يساعد فى علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي.
  • يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.
  • يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.
  • يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.
  • يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.
  • ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.
  • يخفف من آلام الدورة الشهرية.
  • يساعد فى تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.
  • يساعد فى مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.
  • يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
  • مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.
  • يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.
  • يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.
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أضرار النعناع 

ورغم فوائد النعناع، إلا أن لا يجوز الإفراط في تناوله، لأنه يزيد من حرقة المعدة ويسبب ارتجاع المريء، لذا يكفي تناوله مرتين يوميًّا، لتجنب أضراره.

 

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