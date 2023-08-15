فوائد زبدة الفول السوداني، مضادة للسرطان وتحمي القلب

فوائد زبدة الفول السوداني، للصحة قد لا يتخيلها الكثيرين، في حين أن فوائد زبدة الفول السوداني مذهلة؛ فهي مصدر جيد للبروتين، والعديد من الفيتامينات والمعادن، ولذلك فوجودها في نظامك الغذائي له أهميته.

فوائد زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد زبدة الفول السوداني عديدة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

مضادة للسرطان

الفول السوداني مصدر كبير لمضادات الأكسدة مثل المنجنيز وفيتامين هـ وفيتامين ب، هذه المركبات تعمل على منع وإصلاح تلف الخلايا في الجسم، كما أنها تحمي من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

كما تحتوي على حمض الكوماريك، أحد أقوى مضادات الأكسدة في زبدة الفول السوداني، والذي يزداد نشاطه يزداد بنسبة 22٪ إذا قمت بتحميص الفول السوداني قبل خفقها.

كما أنها تحتوي على ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أن له تأثيرات مضادة للسرطان، وقد يقلل من مخاطر السمنة وأمراض القلب والتدهور المعرفي.

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منخفضة الكربوهيدرات

تحتوي زبدة الفول السوداني النقية على 20٪ فقط من الكربوهيدرات، مما يجعلها مناسبة لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، كما أنها لا تسبب إلا ارتفاعًا منخفضًا جدًا في نسبة السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

إنقاص الوزن

تحتوي زبدة الفول السوداني على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، والتي تسمى الدهون الصحية، وترتبط هذه الدهون بانخفاض مخاطر زيادة الوزن والسمنة عند تناولها كجزء من نظام غذائي صحي.

كما أنها تحتوي على البروتينات والألياف، ولذلك تستغرق وقتًا طويلا حتى يهضمها الجسم، مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، وهذا يعمل على تقليل كميات الطعام التي تتناولها في اليوم.

مصدر للعديد من المغذيات

تحتوي زبدة الفول السوداني على العديد من الفيتامينات والمعادن؛ فتحتوي على:

فيتامين هـ، وفيتامين ب 3 (النياسين)، فيتامين ب 6، الفولات، المغنيسيوم، النحاس، المنجنيز، كما أنها تحتويحتوي على نسبة عالية من البيوتين وتحتوي على كميات مناسبة من؛ فيتامين ب 5، الحديد، البوتاسيوم، الزنك، السيلينيوم.

تعزيز صحة القلب

تحتوي زبدة الفول السوداني على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن صحة القلب، بما في ذلك؛ الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والنياسين، والمغنيسيوم، وفيتامين هـ.

وتلعب كل هذه المواد الطبيعية، دورًا هاما في صحة القلب.

زبدة الفول السوداني وفوائدها

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي زبدة الفول السوداني على أكثر من مجرد الفيتامينات والمعادن الأساسية، فتحتوي أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية النشطة بيولوجيًا الأخرى، والتي يمكن أن يكون لها بعض الفوائد الصحية، فهي غنية جدًا بمضادات الأكسدة مثل حمض الكوماريك، والذي قد يقلل من التهاب المفاصل، كما أنها تحتوي على بعض الريسفيراترول، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.