فوائد الجمبري، يعالج الاكتئاب وينشط الدورة الدموية

فوائد الجمبري، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وتقدم بطرق مختلفة وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد الجمبري، عديدة فهو غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن دون إفراط.

القيمة الغذائية الموجودة في الجمبري

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجمبري من المأكولات البحرية التى لها قيمة غذائية عالية، وتحتوى على البروتين والأحماض الأمينية والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والماغنسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامين أ ود وب12، وحمض الفوليك.

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فوائد الجمبري

وأضافت منى، أن من فوائد الجمبري:-

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين.

يساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة.

يقلل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

يقاوم التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد فى علاج الاكتئاب.

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز من قوة الشعر ولمعانه لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على العناصر التى ترفع من معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الزنك.

يساعد فى مد الجسم بجرعات عالية من فيتامين د.

يساعد الجسم فى بناء كرات الدم الحمراء.

يعمل على تقوية الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ب 12.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

ينشط الخلايا الجذعية بالمخ.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز والذكاء لاحتوائه على الأوميجا 3.

ينظم عمل الإنزيمات بالجسم.

فوائد الجمبري، فيتو

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد الجمبري إلا أنه لا يجوز تناوله بكثرة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون وكذلك الكولسترول ما يجعله سبب فى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وبالتالى تحدث الإصابة بأمراض القلب والشرايين، أيضا الإفراط فى تناوله يسبب السمنة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يمكن أن يشكل خطورة على مرضى الحساسية حيث يزيد من حدة الأعراض، لذا يجب الحذر.