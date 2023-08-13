الأحد 13 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد النعناع، يعالج القولون العصبي ومفيد للمرضعات

فوائد النعناع المغلي،
فوائد النعناع المغلي، فيتو

فوائد النعناع، للصحة عديدة وهامة، وقد لا يتخيلها الكثيرون، حتى من محبي تناول مشروب النعناع، فيعد النعناع مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، ذلك الفيتامين الضروري لصحة العين والرؤية الليلية، وكذلك للجلد والبشرة.

 

فوائد النعناع للصحة

زيت النعناع

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد النعناع للصحة عديدة، على أن يتم تناوله بانتظام، في السطور التالية، تستعرض أهم فوائد النعناع.

 

لعلاج مشاكل القولون العصبي
متلازمة القولون العصبي، من المشاكل الصحية الشائعة، في والتي تسبب أعراض مزعجة؛ مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ، والعلاج دائما يعتمد على تغيير النمط الغذائي، مع تناول بعض الأدوية.
 

إلا أن الأبحاث تظهر أن تناول النعناع كمشروب، وكذلك زيت النعناع كعلاج عشبي قد يكون مفيدًا بصورة كبيرة.
فيحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول، والذي يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي من خلال تأثيره المريح على عضلات الجهاز الهضمي.
 

وقد وجدت إحدى الدراسات أن 75 ٪ من المرضى الذين تناولوا زيت النعناع لمدة أربعة أسابيع أظهروا تحسنًا في أعراض القولون العصبي، مقارنة بـ 38 ٪ من المرضى في مجموعة الدواء الاعتيادي.

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تخفيف عسر الهضم
قد يكون النعناع فعالًا أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم.
النعناع وزيت النعناع، لهما تأثيرات مشابهة للأدوية المستخدمة لعلاج عسر الهضم. ساعد هذا في تحسين آلام المعدة وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى.

 

تحسين وظيفة الدماغ
بالإضافة إلى تناول النعناع، فإن استنشاق رائحة الزيوت الأساسية من النبات يمكن أن يوفر فوائد صحية، بما في ذلك تحسين وظائف المخ.

وجدت إحدى الدراسات أن شم زيت النعناع أثناء القيادة يزيد من اليقظة ويقلل من مستويات الإحباط والقلق والتعب.


الأفضل للمرضعات
أكدت الدراسات أن استخدام زيوت النعناع الأساسية بأشكال مختلفة فعال في منع وعلاج تشققات الحلمة والألم المرتبط بالرضاعة الطبيعية.

 

لعلاج أعراض نزلات البرد
من فوائد النعناع وزيت النعناع، أنه يمكن أن يوفر بعض الراحة لأعراض البرد والإنفلونزا عن طريق تحسين التنفس من خلال الأنف بشكل فعال وسريع.

مشروب النعناع

التخلص من رائحة الفم الكريهة
إن كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، يمكنك الاستعانة بالنعناع، سواء من خلال مضغ بعض أوراق النعناع، أو تناول مشروب النعناع، أو حتى تناول لبان بطعم النعناع، فيمكن أن يخفي النعناع الروائح الكريهة لبضع ساعات.

حاربى تساقط الشعر بمنقوع النعناع والروز ماري

فوائد شرب النعناع، مهم للقلب والجهاز العصبي ويعالج حموضة المعدة

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فوائد النعناع فوائد النعناع المغلي فوائد النعناع للجهاز الهضمي

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