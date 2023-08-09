غرفة شركات السياحة تعلن موعد فتح باب وتفويج رحلات العمرة

تترقب شركات السياحة، إعلان وزارة السياحة والآثار عن اعتماد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، لضوابط موسم العمرة للعام الجاري 1445هـ، تمهيدًا لبدء مرحلة توثيق العقود وبدء التشغيل.

وأكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به فى المواسم السابقة والتى شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التى أقرتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتى تم فيها السماح بخروج المصريين لعمل مناسك الحج والعمرة، وذلك تماشيا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارا من اليوم الأول لشهر محرم الجارى.

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ملامح تشغيل موسم العمرة الجديد

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ«فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة فى العمل بموسم العمرة اعتبارا من منتصف شهر أغسطس الجاري، على أن يتم بدء العمل فى تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضى دون أي تعديلات، وذلك فى ظل استقرار الأوضاع التى تشهدها مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة فى الريال السعودى للمعتمرين المصريين.

نظام الحصص لموسم العمرة الجديد

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال موسم العمرة الجديد بنظام الحصص المفتوحة أو السقف المفتوح أمام شركات السياحة العاملة فى موسم العمرة، بحيث تستطيع تلك الشركات الحصول على أي أعداد من التأشيرات مما يضمن للشركات تنظيم برامج العمرة بحرية، مما يسهم فى القضاء على السوق السوداء وخروج المواطنين بتأشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة لعمل المناسك، مما يضمن للمواطنين الخروج بتأشيرات عمرة سليمة تحفظ حقوقهم فى الحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم، ويحفظ حقوق الدولة المصرية فى الحصول على الضرائب المستحقة ورسوم بوابة العمرة المصرية، ويحفظ حقوق الشركات فى تنظيم برامج العمرة والتى كفلها لها القانون.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، وثيقة خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي للقادمين من خارج المملكة لموسم العمرة الجديد لعام 1445 هــ.

وتضمنت الوثيقة أن لا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاما بدون مرافق، وحجز الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمر ضمن البرنامج، مع أهمية اشتماله على الخدمات الأساسية المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة (السكن، النقل داخل المملكة، التأمين، الخدمات الأرضية)، على أن تكون مدة البرنامج متوافقة مع مدة الإقامة الفعلية للمعتمر داخل المملكة بما لا يتجاوز مدة صلاحية الإقامة (90) يوما من تاريخ الدخول للمملكة أو بحد أقصى 29/11/1445.

وثيقة خدمات المعتمرين للموسم الجديد

وقالت الوثيقة، إنه يجب على شركة العمرة بعد صدور تأشيرات المعتمرين، عمل حجوزات فعلية لمواعيد أداء العمرة أو الصلاة في الروضة المشرفة عبر منصة حلول الأعمال «نسك» بما يتسق مع برنامج المعتمر، كما يتعين على شركة العمرة الأخذ في الاعتبار أن تصاريح نسك الصادرة هي تصاريح فعلية مؤكدة وفعالة ما لم يثبت دخول المعتمر لأرض المملكة قبل (6) ساعات من موعد بدء التصريح، وإلا سيتم إلغاءها تلقائيا، وإنه في حال تم تعديل برنامج المعتمر يجب إلغاء تصاريح نسك السابقة وإعادة إصدارها وفق التواريخ المحدثة للبرنامج، وفي حال تمت الحجوزات الفعلية وتم إصدار التصاريح، وظهر بعد ذلك حاجة إلى تغيير موعد العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة، فإنه بالإمكان إلغاء التصاريح عبر منصة حلول الأعمال «نسك» قبل موعد بدء التصريح، وعمل حجوزات جديدة في إطار تواريخ برنامج المعتمر الحالي.

وشددت على أن يتم تنفيذ البرنامج وما يتضمنه من خدمات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع المعتمر، ومتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة بشكل فوري، والالتزام بتعديل البرنامج على النظام الآلي وتحديثه دائما وفق ما يطرأ من متغيرات على البرنامج المعتمد مسبقا للمعتمر، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق في منصة حلول الأعمال «نسك» قبل قدوم المعتمرين ب (24) ساعة بحد أقصى.