التفاصيل الكاملة لموسم العمرة الجديد.. الشركات تلجأ لتوثيق العقود لمواجهة التأشيرات المزورة.. 29 ألف جنيه أقل سعر لأداء الشعيرة.. و15 ألفا للأطفال

تشير المؤشرات، إلى أن مسئولى وزارة السياحة والآثار، أخيرا استوعبوا الدروس المستفادة من مواسم العمرة الأخيرة، خاصة بعد إتاحة السعودية لأداء الشعيرة بواسطة مختلف أنواع التأشيرات، ونتيجة ذلك كان نصيب آلاف المصريين تأشيرات مخالفة للحج والعمرة، وأبرزها تأشيرة B2C والتى تحظى بإقبال كبير من جانب المواطنين خاصة لانخفاض أسعارها عن تأشيرات العمرة الرسمية.

مصادر بغرفة شركات السياحة والآثار، أكدت أن أكثر من 100 ألف مواطن مصرى قاموا بعمل مناسك الحج للعام الماضى 1444 بتأشيرات الزيارة، وهو ما أدى إلى وجود أزمة فى مخيمات الحج السياحى فى مشعرى منى وعرفات، وقام حجاج الزيارة بالدخول لمخيمات حجاج قرعة الحج السياحى، مما أدى إلى وجود خلل فى حصول الحجاج الرسميين لقرعة حج وزارة السياحة والآثار على الخدمات المقررة لهم.

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موسم العمرة

بدوره، أكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به فى المواسم السابقة والتى شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التى أقرتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتى تم فيها السماح بخروج المصريين لعمل مناسك الحج والعمرة، وذلك تماشيا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارا من اليوم الأول لشهر محرم الجارى.

وأضاف لـ«فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة فى العمل بموسم العمرة اعتبارا من منتصف شهر أغسطس القادم، على أن يتم بدء العمل فى تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضى دون أي تعديلات، وذلك فى ظل استقرار الأوضاع التى تشهدها مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة فى الريال السعودى للمعتمرين المصريين.

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال موسم العمرة الجديد بنظام الحصص المفتوحة أو السقف المفتوح أمام شركات السياحة العاملة فى موسم العمرة، بحيث تستطيع تلك الشركات الحصول على أي أعداد من التأشيرات مما يضمن للشركات تنظيم برامج العمرة بحرية، مما يسهم فى القضاء على السوق السوداء وخروج المواطنين بتأشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة لعمل المناسك، مما يضمن للمواطنين الخروج بتأشيرات عمرة سليمة تحفظ حقوقهم فى الحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم، ويحفظ حقوق الدولة المصرية فى الحصول على الضرائب المستحقة ورسوم بوابة العمرة المصرية، ويحفظ حقوق الشركات فى تنظيم برامج العمرة والتى كفلها لها القانون.

أسعار البرامج

من جانبه، أعلن إبراهيم هلال عضو غرفة شركات السياحة والآثار، أن شركات السياحة بدأت مبكرًا فى الإعلان عن أسعار برامج العمرة أمام المواطنين وتبدأ أسعار البرامج من 29 إلى 55 ألف جنيه، وذلك لاختلاف أسعار الخدمات التى يحصل عليها المعتمر، والتى تختلف باختلاف الإقامة بالفنادق ومواعيد تذاكر الطيران للسفر والعودة.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن أسعار برامج العمرة 9 أيام و10 ليالى «4 أيام فى المدينة المنورة و5 أيام فى مكة»، تتراوح من 35 ألفا إلى 55 ألف جنيه، وفقًا لاختلاف نوع التسكين سواء ثنائى وثلاثى ورباعى.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة 14 يوما و15 ليلة «4 أيام فى المدينة المنورة و10 أيام فى مكة المكرمة» وتتراوح من 29 ألفا إلى 36 ألف جنيه، فيما تم احتساب أسعار برامج عمرة الأطفال بسعر 15 ألف جنيه للأطفال من عمر يوم إلى عامين، وبسعر 25 ألف جنيه للأطفال من عمر عامين إلى 12 عاما، ويتم احتساب سعر صرف الريال السعودى على سعر 9,5 جنيه، واحتساب أسعار تذاكر الطيران بسعر 9 آلاف و500 جنيه.

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