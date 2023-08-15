حبس متهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار في المنيا

أمرت النيابة العامة بحبس تاجر أسلحة نارية في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة والاتجار بالأسلحة النارية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط عنصر إجرامى بالمنيا لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

اكبر تاجر فى مغاغة..ضبط عنصر إجرامى يدير وكرًا لتجارة السلاح بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) بالاتجار غير المشروع فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 10 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

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