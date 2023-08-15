الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في العجوزة

محكمة جنايات الجيزة،
محكمة جنايات الجيزة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة،  "جورج، س" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين المستشار خالد عمار والمستشار ياسر جلال زكي وأمانة سر محمد شعراوي.

 

وفقا لأوراق القضية التي حملت رقم ٢١٩٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم شرطة العجوزة، أكدت التحريات السرية التي أجراها قسم الشرطة إحراز المتهم «جورج، س»، مواد مخدرة للاتجار.

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وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم وألقت القبض عليه وبحيازته كيس بلاستيك بداخله طربة لمخدر الحشيش وميزان إلكتروني.


وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض «مطواة»، فيما أقر في التحقيقات بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الإلكتروني لوزن المواد المخدرة.


تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العجوزة، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المخدر المضبوط بحوزة المتهم لمخدر الحشيش.


وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

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