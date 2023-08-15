الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

مسلسل الأسطورة يتجسد فى البحيرة، تجريد شخص من ملابسه وتصويره فى أوضاع مخلة، و3 قصص عن إجبار الرجال على ارتداء قمصان نوم

مسلسل الأسطورة،
مسلسل الأسطورة، فيتو

مشهد فى مسلسل الأسطورة بطولة الفنان محمد رمضان ويجسد شخصية “ناصر الدسوقى” يجبر أحد الأشخاص "مرسى" على ارتداء قميص النوم والتعدى عليه فى الشارع بحجة تأديبه على ما ارتكبه بحق أسرته.

 تمضي الأيام والسنوات والمشهد ما زال يتكرر فى محافظة البحيرة شهدت واقعة أقدمت خلالها عائلة على التعدى على شخص وسحله وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء قميص نوم وعمل له زفة بلدى فى أحد شوارع محافظة البحيرة.

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ناصر يضرب مرسي بعد نشر صور خاصة لشهد ويلبسه قميص نوم 

 

ناصر يضرب مرسي بعد نشر صور خاصة لشهد ويلبسه قميص نوم 

المتهمون قاموا بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعى وتداوله على الهواتف المحمول بين الشباب حتى وصل إلى الأجهزة الأمنية التى بدأت فى فحص الواقعة لما تشكله من خطورة على الأمن العام.

 

إجبار سائق على ارتداء قميص نوم فى أبو المطامير 

 

تابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم. 

وبالفحص تبين قيام 9 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالتعدي على سائق - مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو" بالضرب وقيامهم بتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بـ "كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمعرفة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، والهاتف المحمول "بفحصه تبين احتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

طلب الارتباط بفتاة فقاموا بإطلاق النيران عليه وتلبيسه قميص نوم 

 

من البحيرة إلى الدقهلية كانت على موعد مع جريمة جديدة من قيام عدة أشخاص باقتحام مقهى واختطاف شاب بعد إطلاق أعيرة نارية بسبب إصرار الشاب على خطبة فتاة وأسرتها رفضت.

وقاموا باصطحاب  الشاب الآخر المطلوب إلى منطقة فتاة تقدم لخطبتها لكونه مرتبطة به ورفضت أسرتها، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء ونزع ملابسه وأرغموه على ارتداء قميص نوم حريمي، وتصويره وتهديده بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى، ثم تركوه بالشارع.

 

مركز شرطة نبروه تلقى بلاغا بالواقعة وإصابة شاب بطلق ناري على أحد المقاهي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة، واختطاف آخر. وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجموعة مسلحة  بالهجوم على مقهي وإطلاق نار بشكل استعراضي عشوائي، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب، وقيامهم بخطف اخر  وقاموا بالتعدي على الشاب، وإجباره على ارتداء قميص نوم وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين.

 

تصوير شخص بملابس نسائية فى الفيوم 

 

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مصحوب بصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأشخاص بتجريد شخص من ملابسه وتصويره بملابس سيدات.

بالفحص أمكن تحديد المعني بالمنشور (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم "له معلومات جنائية")، وباستدعائه قرر بأنه أثناء تردده على إحدى السيدات، قام اثنان من أبناء عمومة زوجها بتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس سيدات وتصويره، وقرر أنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة في حينه لتصالحهم فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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عقوبات احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية

 

من جانبه كشف الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد بأن احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، تمثل عدة جرائم في القانون المصري حيث تمثل جرائم الخطف بالإكراه والتنمر والبلطجة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 241، 268، 290، 309 مكرر ب، 375 مكرر من قانون العقوبات المصري.

وتضمن نص  المادة 241 من قانون العقوبات تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيه، ولا تجاوز 300 جنيه.


 أن من قام بعملية الخطف بالتحايل أو الإكراه شخصيا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن المادة 309 مكرر ب، تنص على أن التنمر سواء كان قول أو استعراض قوة أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الصحية أو العقلية بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، فيعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

 

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