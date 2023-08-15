ضبط هارب من 122 حكما قضائيا وآخر من السجن المؤبد بكفر الشيخ والمنيا
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن (كفرالشيخ – المنيا) من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ 122 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 35 سنة.
وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة كابلات كهربائية"، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
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