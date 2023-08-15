ضبط 314 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن حملاته الأمنية الموسعة؛ فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط (314) قضية مواد مخدرة بإجمالى (339) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,564 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (40,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,516 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,500 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (5,136 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,172 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,508 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (626 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 123 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهما، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 216 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (65313) حكما قضائيا متنوعا شملت (231) حكم جناية - (21637) حكم حبس جزئى - (3449) حكم حبس مستأنف - (31688) حكم غرامة - (8308) مخالفات.

ضبط التشكيلات العصابية

وتم ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا (4) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهما، و(218) دراجة نارية مخالفة، و(26873) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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