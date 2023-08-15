الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 314 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

حملة امنية، فيتو
حملة امنية، فيتو

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن حملاته الأمنية الموسعة؛ فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

ضبط صفحتين لممارسة أعمال الدجل والشغوذة

حملات أمنية تضبط 20 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات فى المحافظات (صور)

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  خلال 24 ساعة عن ضبط (314) قضية مواد مخدرة بإجمالى (339) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,564 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (40,300 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,516 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,500 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (5,136 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,172 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الآيس وزنت (1,508 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (626 جرام)،  كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

Advertisements

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

 ضبط 123 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهما، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 216 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (65313) حكما قضائيا متنوعا شملت  (231) حكم جناية - (21637) حكم حبس جزئى - (3449) حكم حبس مستأنف - (31688) حكم غرامة - (8308) مخالفات.

 ضبط التشكيلات العصابية

وتم ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا (4) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهما، و(218) دراجة نارية مخالفة، و(26873) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأسلحة النارية والبيضاء أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الحملات الامنية التشكيلات العصابية جهود أجهزة وزارة الداخلية ضبط التشكيلات العصابية قضايا الأسلحة النارية والبيضاء قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط صفحتين لممارسة أعمال الدجل والشغوذة

حملات أمنية تضبط 20 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات فى المحافظات (صور)

ضبط عنصر إجرامي يدير وكرًا لتجارة السلاح بالمنيا

ضبط هارب من 122 حكما قضائيا وآخر من السجن المؤبد بكفر الشيخ والمنيا 

ضبط عصابة نسائية لسرقة المشغولات الذهبية في أسوان

الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح ناري و23 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان (صور)

أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ضبط 9 أشخاص بتهمة الاعتداء على سائق بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة سيدة في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية