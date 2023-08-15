الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

إحالة 261 من العاملين بالمصالح الحكومية في الدقهلية للتحقيق

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة على المصالح الحكومية، تمكنت من إحالة 261 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 261 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز  شربين وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 258 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري الحصص وموسي شكري والعيادية وابو زاهر وكفر الاطرش مستشفي شربين المركزي وذلك بمركز ومدينة شربين وايضا الوحدات الصحية في كل من كفور العرب وكفر دميرة مركز طلخا كما شملت الاحالة للتحقيق عدد 3 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة وذلك في مركز شباب كفر دميرة القديم ومركز شباب كفور العرب بمركز طلخا.

وكلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية  لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي وجميع مرتكبي المخالفات الادارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

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احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السكرتير العام للمحافظة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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