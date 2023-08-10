الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: 9 ملايين جنيه تكلفة توصيل المرافق لـ21 مدرسة

توقيع بروتوكول مع
توقيع بروتوكول مع مياه الدقهلية،فيتو

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد نصر عقد لتوصيل المرافق ( مياه شرب - خطوط صرف صحي ) ل 21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 مليون، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي.

جاء ذلك بحضور  بدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " علي أن  رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيرًا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

Advertisements

كما أكد " مختار " علي أن ما تشهده الدقهلية من بناء وتطوير للمدارس في عهد فخامة الرئيس السيسي لم تشهده علي مر تاريخها من قبل، وهذا يدل علي مدي اهتمامه البالغ بتطوير التعليم في مصر ودعم العملية التعليمية.

وأشار " المحافظ " الي أن المجتمع المدني بالدقهلية ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات في ملحمة وطنية تدل علي مدي حب شعب الدقهلية في عمل الخير.

وثمن " مختار " دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي تعاونها المثمر في تنفيذ وانهاء العديد من المشروعات وحل مشاكل المواطنين من خلال توفير مياه الشرب في كافة مدن وقرى المحافظة وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة ، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ايمن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار الدقهلية اليوم الصرف الصحي بالدقهلية تطوير التعليم في مصر توصيل المرافق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف مياة الدقهلية

مواد متعلقة

عرض جثتين عثر عليهما داخل بئر مياه بمزرعة بالعياط على الطب الشرعي

الدفع بـ 5 سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة بكسر خط الوليدية بأسيوط

ندوة توعوية لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة بمراكز شباب الدقهلية

تسليم جثث 3 شقيقات غرقوا في مياه النيل بالمعادي لذويهم

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

انقطاع الكهرباء يتسبب في رسوب 140 طالبا بالصف الأول الثانوي بالقليوبية

الأهلي، انفراجة جديدة في أزمة غرامة كهربا

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ 7 سبتمبر

جديد مفاوضات الأهلي مع مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ

Advertisements

منوعات

المزيد

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 10-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية