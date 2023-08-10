محافظ الدقهلية: 9 ملايين جنيه تكلفة توصيل المرافق لـ21 مدرسة

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد نصر عقد لتوصيل المرافق ( مياه شرب - خطوط صرف صحي ) ل 21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 مليون، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي.

جاء ذلك بحضور بدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " علي أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيرًا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

Advertisements

كما أكد " مختار " علي أن ما تشهده الدقهلية من بناء وتطوير للمدارس في عهد فخامة الرئيس السيسي لم تشهده علي مر تاريخها من قبل، وهذا يدل علي مدي اهتمامه البالغ بتطوير التعليم في مصر ودعم العملية التعليمية.

وأشار " المحافظ " الي أن المجتمع المدني بالدقهلية ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات في ملحمة وطنية تدل علي مدي حب شعب الدقهلية في عمل الخير.

وثمن " مختار " دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي تعاونها المثمر في تنفيذ وانهاء العديد من المشروعات وحل مشاكل المواطنين من خلال توفير مياه الشرب في كافة مدن وقرى المحافظة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة ، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.