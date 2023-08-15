الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمة بالإتجار في الأستروكس بالمطرية

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة ربة منزل متهمة بحيازة كمية من مخدر الأستروكس بقصد ترويجها على عملائها في منطقة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه. 


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة ف.أ ربة منزل قامت بحيازة مخدر الاستروكس بوزن يصل إلى 5 كيلو جرامات، بقصد الإتجار، كما أحرزت بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات نارية.

وكان قسم شرطة  المطرية تلقى معلومات بقيام المتهمة بحيازة والإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

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وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض على المتهمة  وبتفتيشها عثر بحيازتها على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

عقوبة حيازة المخدرات 

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة النيابة العامة مخدر الإستروكس قسم شرطة المطرية

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