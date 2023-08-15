الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

غضب مودريتش يفجر أزمة في ريال مدريد

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

كشف تقرير صحفي، عن حالة الغضب التي ظهرت على لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، بعد الجولة الافتتاحية من الليجا، وفوز الملكي 2-0 على مضيفه أتلتيك بيلباو.

وكان لوكا مودريتش قد رفض عرضا سعوديا مغريا هذا الصيف، من أجل تمديد عقده مع الميرنجي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، مودريتش مستاء من وضعه الحالي ودوره كلاعب بديل، والذي يتعين عليه قبوله في بداية الموسم مع ريال مدريد.

وأضافت، القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت في خيبة أمل الكرواتي، ما حدث السبت الماضي في سان ماميس، حيث لعب بالكاد لمدة 10 دقائق.

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وأشار التقرير إلى أن مودريتش ينتظر كيف يمكن أن يتطور الوضع، حيث لا يستبعد التفكير في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي إذا لم يتغير وضعه.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أجاب عن هذه النقطة فيما يتعلق بوجود كروس ومودريتش على دكة البدلاء، بأن الوضع قد يتغير في أي مباراة.

ريال مدريد يصدم ليفربول 

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي موقفا صعبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بسبب خسارته لأكثر من صفقة مميزة.

وحاول ليفربول التعاقد مع الإكوادوري الدولي مويسيس كايسيدو لاعب برايتون، لكنه انضم رسميا إلى تشيلسي، كما تعطلت مفاوضات التوقيع مع روميو لافيا من ساوثهامبتون، بسبب رغبة اللاعب أيضا في الانتقال إلى البلوز.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبحث ليفربول عن حل جديد في الميركاتو، بسبب حاجة الفريق الماسة لضم لاعب في خط الوسط.

وأشارت إلى أن ليفربول وجه اهتمامه صوب ثنائي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، عقب فشله في التوقيع مع كايسيدو ولافيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول حصل على رد صادم من الميرنجي، الذي لا يفكر في بيع اللاعبين هذا الصيف.

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