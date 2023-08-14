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رياضة

ريال مدريد يعلن خضوع نجمه الجديد لجراحة بالمنظار

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، خضوع أحد لاعبيه البارزين لجراحة بالمنظار في الركبة.

وقال الميرنجي، في بيان طبي على الموقع الرسمي: "خضع لاعبنا أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى اليوم تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي".

وأضاف بيان ريال مدريد: "سيبدأ جولر عملية التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتعاقد الميرنجي مع جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

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وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر في غضروف الركبة اليمنى.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.

وتعاقد ريال مدريد مع جولر، هذا الصيف، قادمًا من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم، بعدما كان اللاعب قريبا جدا من البارسا.

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.

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وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين

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