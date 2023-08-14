ريال مدريد يعلن التعاقد مع كيبا على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى يونيو 2024".

وأضاف: "خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023".

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وتابع: "كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012".

واختتم: "سيقام حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي".

وتعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن نادي ريال مدريد اقترب من التعاقد مع حارس جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وسيغيب على إثرها عن معظم الموسم الحالي.

كيبا أريزابالاجا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، هدفا لريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه رفض البافاري من أجل التوقيع مع الميرنجي.

وأشارت إلى أن كيبا الآن على وشك الانضمام لريال مدريد ليحل محل كورتوا، وقد أبلغ بايرن ميونخ بذلك.

وفي السياق نفسه، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "اتصل ريال مدريد بممثلي كيبا، والمناقشات جارية مع اللاعب الذي يحرص على اكتمال الصفقة".

وأتم: "كيبا منفتح على الانضمام إلى ريال مدريد حتى لو على سبيل الإعارة، وتعمل إدارة الملكي على فهم الصيغة النهائية للصفقة التي يريدها تشيلسي".