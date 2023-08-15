الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة المساكن في الساحل

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة الساحل. 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية من منزل أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتصرف بها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية، كما اعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة 

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وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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محكمة جنايات شمال القاهرة الادارة العامة لمباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة منطقة الساحل النيابة العامة

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