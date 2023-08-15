الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

موسوعة جينيس تسخر من صفقات ليفربول

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

سخر الحساب الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، من وضع ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان العديد من اللاعبين قد رفضوا الانتقال للريدز هذا الصيف، وأبرزهم مويسيس كايسيدو وروميو لافيا وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر "ليفربول سيكسر الرقم القياسي لعدد المرات التي يتعرضون فيها للرفض في سوق الانتقالات".

ورد الحساب الرسمي لموسوعة جينيس على هذه التغريدة بكتابة كلمة واحدة "مضحك".

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وحاول ليفربول، التعاقد مع كايسيدو، لكنه انضم رسميا إلى تشيلسي، كما تعطلت مفاوضات التوقيع مع روميو لافيا من ساوثهامبتون، بسبب رغبة اللاعب أيضا في الانتقال إلى البلوز.

بينما رفض ريال مدريد، السماح للاعبيه تشواميني وفالفيردي، بالرحيل عن الميرنجي هذا الصيف.

 أعلن نادي تشيلسي رسميا عن ضم الكولومبي كايسيدو لاعب فريق برايتون بعقد يمتد حتى يونيو 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي ليواصل الفريق تدعيماته في خط الوسط.

 وحسم البلوز صفقة الكولومبي كايسيدو بعد صراع مع فريق ليفربول.

وكانت تقارير، كشفت أن تشيلسي حسم الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون يورو)، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع.

ليفربول يتعادل أمام تشيلسي 

ومن ناحية أخرى تعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

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وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح بعد اسيست تشيلسي 

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله  لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الإفتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.

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ليفربول أوريلين تشواميني ريال مدريد محمد صلاح موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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