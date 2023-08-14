الأغلى بالدوري الإنجليزي، تشيلسي يحسم صفقة كايسيدو هداف ليفربول

الدوري الإنجليزي، حسم نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، صفقة قياسية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسمت صفقة انتقال مويسيس كايسيدو من برايتون إلى تشيلسي، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، وستصبح رسوم الانتقال قياسية في إنجلترا".



وأضاف خبير الميركاتو: "حسمت الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون يورو)، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع".

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وستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ستكسر الرقم الخاص باللاعب الأرجنتيني إينزو فرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي قادما من بنفيكا البرتغالي، في يناير الماضي، بـ121 مليون يورو (131.8 مليون دولار).



واختتم رومانو: "حجز تشيلسي بالفعل موعد الكشف الطبي لكايسيدو، وسيوقع اللاعب على عقد حتى يونيو 2031 مع خيار التمديد حتى عام 2032".



يذكر أن ليفربول كان ينافس تشيلسي بشدة على الصفقة، لكن اللاعب اختار الانتقال إلى صفوف البلوز.

ليفربول ضد تشيلسي, فيتو

وتعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.