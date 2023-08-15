مصدر برابطة الأندية يكشف موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة لموسم 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لفيتو، أن عامر حسين عضو اتحاد الكرة المشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عقد جلسة مع أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لرابطة الأندية المحترفة، أمس الإثنين بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة المواعيد المقترحة لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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موعد إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وأضاف المصدر، أن عامر حسين أبلغ أعضاء رابطة الأندية أن الموعد الأنسب لبدء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 65 سيكون أحد يومي 19 أو 20 سبتمبر المقبل، لكنه طالبهم بتأجيل الإعلان عن الموعد المقترح بشكل رسمي لحين إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الموعد الرسمي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، إلى جانب حسم مصير بطولة دوري السوبر الإفريقي التي سنتظر مشاركة النادي الأهلي فيها ممثلا لمصر.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، فيتو

موعد قرعة الدوري الممتاز

استقرت رابطة الأندية المحترفة، على اختيار أحد يومي 7 أو 9 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لقرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وسيتم تحديد الموعد النهائي لقرعة الدوري للموسم الجديد، عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها غدًا الثلاثاء.

تصريحات ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأنه تم إعادة تشكيل الرابطة من جديد إستعدادا لقرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرًا.

وأضاف سويلم غدا يعقد اجتماع لإنتخاب رئيس الرابطة ونائبه استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، بعد أن قامت الأندية بتزكية معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وأحمد محمد هاشم وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك ثروت سويلم واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

سويلم ينتقد بيريرا

وزاد سويلم: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم إبلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".