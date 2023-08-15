الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الجيش الروسى يدمر أكثر من 20 موقعا للقوات الأوكرانية بدونيتسك

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، دمرت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع القوات الفنية والجوية التابعة للمجموعة العسكرية الروسية "فوستوك"، اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 موقعًا قتاليًا للقوات العسكرية الأوكرانية وقطعت تقدم ست مجموعات من مشاة العدو قرب مدينة أوروجايني في جمهورية دونيتسك.


وقال أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات "فوستوك": "نفذت وحدات المجموعة العسكرية 'فوستوك' بالتعاون مع القوات الفنية والجوية هجمات نارية على العدو في منطقة أوروجايني".

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وأضاف تشيخوف: "تمكنت القوات الروسية خلال المعركة من اكتشاف وقمع أكثر من عشرين موقعًا قتاليًا وتجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية".


وتابع رئيس المركز الصحفي: "تم منع تقدم ست مجموعات من مشاة العدو، وتم تدمير مدرعة قتالية وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية".


وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).


وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24  فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

الحرب الروسية الأوكرانية

 أعلنت 8 مقاطعات أوكرانية حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار، وفقا لما نشرته وزارة التحول الرقمي الأوكرانية من بيانات لخرائط هذه المقاطعات على الإنترنت.


وأكدت  وزارة التحول الرقمي الأوكرانية  أن هذه المقاطعات هي: تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، كيروفوغراد، نيكولاييف، وأوديسا. وتشمل أيضًا أجزاء من مقاطعة خيرسون، التي تخضع لسيطرة سلطات كييف.


ووفقًا للبيانات المتاحة، تم رصد دوي صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 إلى 21:23 بتوقيت موسكو.

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الحرب الروسية الأوكرانية الجيش الروسي القوات الفنية والجوية أوكرانية أوروجايني جمهورية دونيتسك

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