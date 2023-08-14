أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في 8 مقاطعات
الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت 8 مقاطعات أوكرانية حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار، وفقا لما نشرته وزارة التحول الرقمي الأوكرانية من بيانات لخرائط هذه المقاطعات على الإنترنت.
وأكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن هذه المقاطعات هي: تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، كيروفوغراد، نيكولاييف، وأوديسا. وتشمل أيضًا أجزاء من مقاطعة خيرسون، التي تخضع لسيطرة سلطات كييف.
ووفقًا للبيانات المتاحة، تم رصد دوي صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 إلى 21:23 بتوقيت موسكو.
جسر القرم
تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر وجاءت هذه الهجمات بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
يذكر ان وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 13 أغسطس، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت أنه "تم رصد طائرة من دون طيار وتدميرها بوسائل الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".
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