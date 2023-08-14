حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالمنوفية

قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالمنوفية.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالي).

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ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالدقهلية

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 200 ألف جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.