الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 18 متهما بتهمة حيازة مواد مخدرة والإتجار بها وأسلحة نارية في أسوان ودمياط

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 18 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة مواد مخدرة والإتجار بها وأسلحة نارية في أسوان ودمياط.

أسلحة نارية، فيتو 

كان   قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان – دمياط  شن حملات أمنية؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

Advertisements

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  عن ضبط   بمديرية أمن أسوان، (6) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، و3 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ 809 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط  9 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرام – 5 فرد محلي – عدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية الهاربين من تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية جهود أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية متجرى المواد المخدرة قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة

ارتفاع مصابى حادث انقلاب ميكروباص نفق المعادى لـ 12 مصابا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن المعاهد الفنية الصحية الشرطية.. الأوراق المطلوبة للتقديم ومواعيد تسليم كراسات الالتحاق

شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين إثر خلافات على الميراث بعين شمس

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة سجين داخل محبسه نتيجة التعدي عليه

حقيقة تعدي أحد أفراد الأمن على مواطن داخل مسجد السيدة زينب

ضبط مصنع لمخدر الإستروكس في المعصرة

ارتكبوا 14 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية 

الأكثر قراءة

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين، آخر تحديث

تنسيق الجامعات 2023، موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الكليات

القبض على فنان شهير في مطروح وبحوزته حشيش

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023، 90,9% للطب البشري.. والصيدلة 88,7%.. ومفاجأة في الشعبة الأدبية

الانتخابات الرئاسية 2024، تعرف على المستندات المطلوبة للترشح

استدعاء مالك عقار مكون من 5 طوابق انهار في حدائق القبة

نشرة الأخبار، تفاصيل الكارت الموحد للخدمات التموينية، ضبط فنان شهير وبحوزته حشيش، محمد شريف يرفض تجديد عقده

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 14-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية