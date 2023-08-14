حبس 18 متهما بتهمة حيازة مواد مخدرة والإتجار بها وأسلحة نارية في أسوان ودمياط

أمرت النيابة العامة بحبس 18 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة مواد مخدرة والإتجار بها وأسلحة نارية في أسوان ودمياط.

أسلحة نارية، فيتو

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان – دمياط شن حملات أمنية؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط بمديرية أمن أسوان، (6) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، و3 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ 809 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 9 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرام – 5 فرد محلي – عدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.