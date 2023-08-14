الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

2 مليار و840 مليون جنيه قيمة قروض برنامج مشروعك بالدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،فيتو

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة وذلك حتى 30 يوليو الماضي.

 

وأضاف "مختار" أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت ما يزيد على 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري وفرت ما يقرب من 94 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهورية وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوى محافظات الجمهورية في حجم الإقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية. 

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وأكد "مختار" على السعى الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

 ووجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلي.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية بشأن نشاط الإدارة بديوان عام المحافظة حتي نهاية يونيو الماضي.. 

هذا وقد أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا، حيث تأتي فى مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.

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