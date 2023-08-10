الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد في أول يوم عمل له

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة في أول يوم عمل له منذ توليه منصبه وصدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه سكرتير عام مساعد لمحافظة الدقهلية.

محافظ الدقهلية يستقبل الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد، فيتو

وقال "محافظ الدقهلية" خالص تهاني القلبية مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح في مهام العمل الجديده لخدمة المواطنين مع فريق العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

محافظ الدقهلية يستقبل الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد، فيتو

والجدير بالذكر أن السكرتير العام المساعد الجديد كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقًا.

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السيرة الذاتية للسكرتير العام المساعد

تخرج اللواء وجدي البهي الجرواني من أكاديمية الشرطة وشغل العديد من المناصب القيادية في وزارة الداخلية وعمل رئيس مباحث في جهاز الأمن الوطني، وتتدرج في المناصب في قطاع الأمن الوطني في كل المحافظات.

محافظ الدقهلية يستقبل الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد، فيتو

وتقلد منصب مساعد وزير الداخلية، وبعدها التحق للعمل بوزارة الخارجية حتى تقلد منصب رئيس مركز ومدينة المحلة في الغربية وتعيينه رئيس مركز ومدينة ميت غمر في الدقهلية، وآخرها تصعيده سكرتيرا عاما مساعد في محافظة الدقهلية. 

وكان أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية حركة محليات جديدة وتنقلات محدودة في محافظة الدقهلية، وذلك لضخ دماء جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبذل أقصى جهد لخدمتهم في المحافظة وضبط منظومة العمل المحلي في نطاق المحافظة.


ووفقا بيان الوزراة تضمنت الحركة تصعيد اللواء وجدي البهي الجرواني من رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلى منصب سكرتير عام مساعد في محافظة الدقهلية، وتعيين محمود ضياء عيسى رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وتعيين عادل توفيق رغش رئيس مركز ومدين شربين خلفا عن اللواء ماهر كامل هاشم الذي تم تصعيده إلى سكرتير عام مساعد في محافظة الإسماعيلية.

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