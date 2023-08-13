تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بإدارة الاتصال السياسي لوضع استراتيجية للعمل

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا للعاملين بإدارة الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة تناول خلاله ملفات العمل بالإدارة والمتعلقة بطلبات المواطنين المقدمة من خلال أعضاء البرلمان "مجلسي النواب والشيوخ".

جانب من الاجتماع، فيتو

وقد وجه "مختار"لسرعة الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة من السادة النواب وتتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة..

وأشار" مختار" لأهمية وضع استراتيجية للعمل داخل الإدارة تستهدف التنظيم والتدقيق لكافة الطلبات المقدمة وإنهائها مع الأجهزة التنفيذية المختصة حرصا علي مصالح المواطنين، وأكد علي أهمية تنفيذ التطوير الملائم للإدارة وتدريب العاملين بها لسرعة التعامل مع مطالب المواطنين المقدمة من خلال السادة نواب البرلمان..

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جانب من الاجتماع، فيتو

وقد أكد " مختار"علي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع السادة النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة..

وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الأداء في القطاعات المختلفة بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة ملفات العمل في كافة القطاعات بالإدارات التنفيذية المركزية بديوان عام المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.