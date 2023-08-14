الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

خطة وأماكن انقطاع المياه في الدقهلية غدا

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية انقطاع المياه ببعض مناطق غرب المنصورة ودكرنس غدًا لمدة من 6 إلى 10 ساعات.

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، شارع العباسي وتفرعاته، شارع محمد فتحي وتفرعاته، شارع الجلاء بغرب المنصورة، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء.

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال. 

انقطاع المياه ببعض مناطق دكرنس 

كما تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من: نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 6:00 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط قطر 600 مم (بوليستر) بشارع مجلس المدينة بدكرنس.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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