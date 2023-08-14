الصحة: تقديم 376 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 376 ألفا و96 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد 13 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و910 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و917 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و824 طفلا، فيما قدمت 38 ألفًا و534 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 2244 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف 87 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و407 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 ألفا و827 مواطنا.

مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و438 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و127 مواطنا.

وتابع «عبد الغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 76 ألفا، و912 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 71 ألفا، و916 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 83 ألفا و328 طفلا.

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و625 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 50 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».