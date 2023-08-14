الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البرهان يتهم حميدتي وأعوانه بارتكاب جرائم حرب محددًا موعد النصر

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

مع دخول الصراع الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، شهره الخامس، وجه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انتقادات حادة لحميدتي.

وأكد البرهان في التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الإثنين أن "قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة"، كما أشار إلى أن "حميدتي وأعوانه يزيفون الحقائق تحت لافتة الدعم السريع".


كذلك اتهم دقلو بالسعي إلى الهيمنة على مقدرات السودان، تحت شعار الحكم المدني. وشدد على أن قائد الدعم السريع وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب.

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كما لفت إلى أن قوات الدعم السريع "استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى"، إلى ذلك، اعتبر أن البلاد تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون، كذلك لفت إلى أنه يريد جيشا واحدا خاليا من أي تشوهات.
ووعد السودانيين "بالاحتفال قريبا جدا بالنصر على التمرد الغاشم"، كما أكد أن القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات.

قرار عاجل من البرهان يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع بالسودان

البرهان يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

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حمدان دقلو السودان ​عبد الفتاح البرهان البرهان

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