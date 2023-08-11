الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قرار عاجل من البرهان يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع بالسودان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان،  اليوم الجمعة قرارا بتولي النائب العام السوداني رئاسة لجنة حصر جرائم الحرب التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد الشعب السوداني

 


انتهاكات وجرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع 



والاسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وحصر انتهاكاتها منذ بداية الحرب في أبريل الماضي. 



وفي السياق ذاته ذكرت  منظمة العفو الدولية، أن  قوات  الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب دارفور في السودان بشكل متعمد.


وأضافت منظمة العفو الدولية، في البيان الصادر عنها  أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

 
وتضمن بيان منظمة العفو الدولية ، تأكيد على ضرورة أن  تضع قوات  الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها  حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.


 

Advertisements



مجلس الأمن الدولي يدين العنف في السودان 



وطالبت  منظمة العفو الدولية، في تقريرها  مجلس الأمن الدولي  بالإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان


 

txt

عادل الفكي: السودان يمكنها أن توفر القمح الذي تستورده مصر بسهولة

txt

الحرب الأهلية تأكل الأخضر واليابس في السودان.. مجاعة وشيكة ومخاوف من تفشي الكوليرا.. تحويل المدارس إلى ملاجئ وإلغاء امتحانات نهاية العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجلس السيادة السوداني البرهان قوات الدعم السريع الشعب السوداني النائب العام جرائم الحرب

مواد متعلقة

عادل الفكي: السودان يمكنها أن توفر القمح الذي تستورده مصر بسهولة

الحرب الأهلية تأكل الأخضر واليابس في السودان.. مجاعة وشيكة ومخاوف من تفشي الكوليرا.. تحويل المدارس إلى ملاجئ وإلغاء امتحانات نهاية العام

قادمة من السعودية، شحنة مساعدات طبية جديدة تصل إلى السودان

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، كليات الإعلام والعلوم السياسية تتصدر الشعبة الأدبية

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

حقيقة انضمام شيكابالا لـ بيراميدز بعد أزمته مع مرتضى منصور

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم في مصر من يناير إلى يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية