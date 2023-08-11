قرار عاجل من البرهان يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع بالسودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة قرارا بتولي النائب العام السوداني رئاسة لجنة حصر جرائم الحرب التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد الشعب السوداني



انتهاكات وجرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع





والاسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وحصر انتهاكاتها منذ بداية الحرب في أبريل الماضي.







وفي السياق ذاته ذكرت منظمة العفو الدولية، أن قوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب دارفور في السودان بشكل متعمد.





وأضافت منظمة العفو الدولية، في البيان الصادر عنها أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.





وتضمن بيان منظمة العفو الدولية ، تأكيد على ضرورة أن تضع قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.







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مجلس الأمن الدولي يدين العنف في السودان





وطالبت منظمة العفو الدولية، في تقريرها مجلس الأمن الدولي بالإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان







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