السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البرهان يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وحصر انتهاكاتها منذ بداية الحرب في أبريل الماضي. 


انتهاكات وجرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع 

ويوم الخميس، قالت منظمة العفو الدولية، إن  قوات  الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب دارفور في السودان بشكل متعمد.


وذكرت  منظمة العفو الدولية، أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

 

وتضمن بيان منظمة العفو الدولية  منظمة العفو الدولية، تأكيد على ضرورة أن  تضع قوات  الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها  حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.


 

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مجلس الأمن الدولي يدين العنف في السودان 

وطالبت  منظمة العفو الدولية، في تقريرها  مجلس الأمن الدولي  بالإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان



وقالت  منظمة العفو الدولية في بيانها، إنه على المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني لـ السودان وعلى دول الجوار ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان.


كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة المساليت العرقية تعرضت لهجوم من ميليشيات عربية بدعم من مقاتلي قوات الدعم السريع.

 

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