الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة وأبرزها مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الاثنين 14 - 8 - 2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وعلى رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي ومواجهات الدوري السعودي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  


مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                    

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   


قاديش ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD      

أتلتيكو مدريد ضد غرناطة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD  

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مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  


أبها ضد الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1 HD                  

الرائد  ضد الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2 HD

الاتفاق ضد النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 HD

الشباب ضد الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2 HD        

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


ألانيا سبورضد  إسطنبول باشاك شهير – الساعة 9 مساء                

فاتح قرا جمرك ضد  بشكتاش – الساعة 9 مساء

 

أقيمت مساء أمس الأحد مباراتان بالدوري السعودي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

تعادل الفتح والتعاون

تعادل فريقا الفتح ضد التعاون إيجابيا بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

أحرز للفتح فراس البريكان عند الدقيقة 24 وأدرك البرازيلي أندريه جيرتو التعادل عند الدقيقة 45 ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وتقدم الفتح بهدف عن طريق فراس البريكان من تمريرة الجزائري سفيان بن دبكة زميله لم يحتسبه سامي الجريس حكم المباراة بداعي التسلل قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد ويلغي قراره مؤكدًا صحة الهدف عند الدقيقة 24.

وكاد البرازيلي ماتيوس أن يدرك التعادل للتعاون من تسديدة خارج منطقة الجزاء أبعدها السويدي جاكوب ريين حارس مرمى الفتح بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن التعاون من إدراك التعادل من رأسية أندريه جيرتو عند الدقيقة 45+1.

 

 

الدوري السعودي، فيتو

 

الرياض يهزم الوحدة 

وفي المباراة الثانية حقق فريق الرياض الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي فوزه الأول بعدما فاز على حساب الوحدة بهدف دون رد ضمن استهلالية مشوار الفريقين في المسابقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وحقق الفريق العاصمي الفوز بسبب الزيمبابوي أوليدج موسونا قائد الفريق الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17.

ووضع الرياض أول 3 نقاط في رصيده، من أولى مبارياته، فيما بقي يعود الوحدة إلى مكة المكرمة بدون رصيد.

الدوري السعودي، تعادل الفتح والتعاون والرياض يحقق مفاجأة أمام الوحدة

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مواعيد مباريات اليوم مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون الدوري الانجليزي الدوري السعودي الدوري الإسباني أبها ضد الهلال

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