الدوري الإسباني، 3 حالات طرد و9 إنذارات وتعادل سلبي بين برشلونة وخيتافي

الدوري الإسباني، تعادل فريق برشلونة وضيفه خيتافي سلبيا على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهدت المباراة إنذار تسعة لاعبين و3 حالات طرد من الفريقين.

وقام رافينيا بضرب جاستون ألفاريز لاعب خيتافي، من دون كرة، ليشهر الحكم سيزار سوتو جرادو، البطاقة الحمراء المباشرة لنجم برشلونة في الدقيقة 42.

كما تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، البطاقة الحمراء في الدقيقة 71 بعد اعتراضه على حكم اللقاء.

وتعرض خايمي ماتا لاعب خيتافي للطرد في الدقيقة 57.

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أحداث مباراة برشلونة أمام خيتافي

أتيحت ضربة حرة لبرشلونة وكرة عرضية من جاندوجان ويقابلها ليفاندوفسكي برأسية من داخل المنطقة وإنقاذ من الحارس.

وجاءت فرصة هدف لبرشلونة بعد تسديدة قوية من رافينيا خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة ويتصدى لها حارس خيتافي.

وبدأ ضغط من لاعبي خيتافي بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء وارتقاء ولمسات رأسية داخل المنطقة وتنتهي بتسديدة وتمر بعيدة عن مرمى برشلونة.

ومنع القائم برشلونة من هدف بعد تسديدة من رافينيا داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الحارس وترتد وتصطدم الكرة في المدافع وكادت ان تهز الشباك بالخطأ قبل أن تصطدم في القائم وتمر إلى خارج الملعب.

ثم نقلات وتمريرات بين لاعبي برشلونة وسط الملعب ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء.

وتم طرد رافينيا بعد الحصول على الإنذار الثاني ليلعب برشلونة بعشرة لاعبين فقط.

وتغطية دفاعية من خيتافي بعد كرة طولية كاد أن يقابلها ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل المنطقة قبل أن يبعدها الدفاع بعدها جاءت فرصة لخيتافي بعد تسديدة من إجليسياس داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من تير شتيجن.

ثم أتيحت هجمة لبرشلونة بعد انطلاقة من أروخو ويمرر الكرة عرضية وتصطدم في دفاع خيتافي ويتصدى لها الحارس.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

وكان تشكيل برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، رونالد أراوخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، بالدي، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، رافينيا، بيدري، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل خيتافي لمواجهة برشلونة

وأعلن خوسيه بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برشلونة

حراسة المرمى: دافيد سوريا.

خط الدفاع: داميان، دوارتي، ميتروفيتش، جاستون، إيجليسياس.

خط الوسط: كارليس ألينيا، دخيني، ماكسيموفيتش.

خط الهجوم: خايمي ماتا، خوانمي لاتاسا.

برشلونة يحصد مبلغ 97.9 مليون يورو

شهد الميركاتو الصيفي 2023، تفوق نادي برشلونة الإسباني علي غريمه التقليدي ريال مدريد من خلال الاستفادة من اللاعبين الراحلين وليس التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ورحل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 12 لاعبا وهم الفرنسي عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان، ليكون ثاني أكثر فرق الدوري الإسباني حصدا للأموال من بيع لاعبيه، بعد فياريال.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن نادي برشلونة حصد من عمليات بيع اللاعبين التي قام بها في صيف 2023 مبلغ 97.9 مليون يورو.

برشلونة باع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، والفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليونا.

كما حصل البارسا على 12.5 مليون يورو من بيع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى الأهلي السعودي، و8.4 مليون من عملية انتقال لاعب الوسط نيكو جونزاليس لبورتو البرتغالي، وأخيرا 7 ملايين من بيع الجناح ترينكاو لسبورتنج لشبونة.

وشهد الميركاتو الصيفي خروج 4 لاعبين من برشلونة في صفقات انتقال حر، وأبرزهم الثنائي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لإنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي صامويل أومتيتي لليل الفرنسي، وأليكس كويادو لريال بيتيس الإسباني.

وأعار برشلونة لاعبه المغربي شادي رياض لريال بيتيس، وبابلو توريه إلى جيرونا، وأخيرًا جوليان أراوخو إلى لاس بالماس في الدوري الإسباني.

فياريال في صدارة أندية الدوري الإسباني بالميركاتو

وبحسب "ترانسفير ماركت" فلم يتفوق على برشلونة في المكاسب المالية في الصيف الحالي في الليجا إلا فياريال، الذي باع 11 لاعبا بمبلغ مالي قدره 109.5 مليون يورو.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في تلك القائمة بـ71 مليون يورو، يليه فريق ألميريا الذي يمتلكه تركي آل الشيخ، حيث باع 13 لاعبا بـ38.1 مليون يورو.

ريال مدريد، لم يحقق إلا 4 ملايين يورو فقط من عمليات البيع هذا الصيف، ليحتل المركز الـ13 في تلك القائمة.