ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بالتعادل مع تشيلسي.. رقم مميز وآخر سلبي لـ محمد صلاح.. وغضب مو من كلوب اللقطة الأبرز

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.

تشيلسي وليفربول، فيتو

تشيلسي وليفربول، فيتو

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

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وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.

رقم مميز كان في انتظار محمد صلاح

وأحرز محمد صلاح 8 أهداف في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي عبر تاريخه وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، وفرانك لامبارد هداف تشيلسي التاريخي ولاعب مانشستر سيتي السابق، وآلان شيرار هداف البريميرليج التاريخي ولاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق.

تشيلسي وليفربول، فيتو

تشيلسي وليفربول، فيتو

وبحث محمد صلاح عن تسجيل هدفا ضد تشيلسي، اليوم الأحد، ولكنه لم ينجح في ذلك، حيث كان سينفرد برصيد 9 أهداف بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، ويعزز رقمه كأكثر اللاعبين تسجيلا في عدد مواسم متتالية في المسابقة بواقع 7 مواسم.

وهذه هي أول مرة يفشل فيها محمد صلاح في تسجيل هدف في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.

غضب محمد صلاح من قرار كلوب

غادر النجم الدولي المصري محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه تشيلسي غاضبا، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر يورجن كلوب مدرب ليفربول، إجراء تبديلين في الدقيقة 77 بخروج محمد صلاح ودياز ونزول إليوت ودوك بدلا منهما.

وبدا الغضب واضحا على صلاح أثناء خروج من أرض الملعب، مع إلقائه بالشريط اللاصق على يده في حالة ضيق ومصافحة البديل بفتور غير معهود على نجم منتخبنا الوطنى ونادي ليفربول.

وحرم كلوب بالتالي صلاح من فرصة تحطيم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية لـ البريميرليج، حيث يملك في رصيده 8 أهداف حاليا مناصفة مع الثلاثي آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

كما حرمه من فرصة أن يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في المباريات الافتتاحية لفريقه في 7 مواسم متتالية.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

يبدأ فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، غدا الإثنين استعداداته لمواجهة نظيره بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث يوم السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

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