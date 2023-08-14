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ثقافة وفنون

طارق النهري: الدكتور سمح لي أتجوز بعد شهر..وبدرية طلبة: أنا موافقة (فيديو)

طارق النهري وبدرية
طارق النهري وبدرية طلبة، فيتو

طارق النهري، قال الفنان طارق النهري:"أصبحت بصحة جيدة بعد إجراء عملية جراحية في القلب، والدكتور قال لي انت بقيت زي الأسد وقادر تتجوز في أي وقت".

 

عضلة قلب طارق النهري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من غير نفسنة" الذي تقدمه انتصار وبدرية طلبة بقناة "هي": "الدكتور قال لي خليت لك القلب كويس جدا وعضلة قلبك قوية بس حصل إن فيه شريانين نتيجة السكر والضغط العصبي اتسدوا وعلشان كده عمل تسليك".

 

رخصة الزواج لطارق النهري

وأكد طارق النهري: "الدكتور بعد العملية قال لي تقدر تتجوز بعد شهر"، لتعقب الفنانة بدرية طلبة:"أوكي وأنا موافقة".
 

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في وقت سابق، وقال الفنان طارق النهري: "نجاح شخصية حمادة فتح الله من فضل ربنا عليا وكنا متوقعين النجاح ولكن مش بالصورة المبهرة دي إنما إحنا تعبنا وبذلنا مجهود عشان كده طلع بهذه الصورة.

كما علق الفنان طارق النهري على ردود أفعال الجمهور على شخصية “حمادة فتح الله” التي قدمها من خلال جعفر العمدة قائلا: "اتقبلت رد فعل الجمهور بشكل عادي جدا وفي ناس قالتلي ربي عيالك بسبب المسلسل.

 

وكشف “النهري” عن حقيقية تغير مسلسل جعفر العمدة قائلا: "النهاية اتغيرت لأن كان لازم الدنيا تهدى شوية وتضحك متابعا: “علشان محدش يقول نكدوا علينا وفي النهاية إحنا قدمنا عمل درامي وصل للناس كلها”.

 

مسلسل جعفر العمدة

وشارك الفنان طارق النهري في مسلسل “جعفر العمدة” للفنان محمد رمضان الذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام.

مسلسل (جعفر العمدة) تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ويُشارك في بطولة العمل بجانب  محمد رمضان وزينة كل من إيمان العاصي، الفنانة هالة صدقي، الفنانة مي كساب،  أحمد داش،  فريدة سيف النصر، طارق النهرى، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي شعبي.

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