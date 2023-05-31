الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

طارق النهري: شخصية حمادة فتح الله فضل من ربنا ولم نتوقع النجاح الباهر (فيديو)

الفنان طارق النهري،
الفنان طارق النهري، فيتو

تحدث الفنان طارق النهري عن نجاح شخصية “حمادة فتح الله” التي قدمها في مسلسل  جعفر العمدة  الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وخاض به السباق الرمضاني لهذا العام.

طارق النهري

وقال الفنان طاق النهري: "نجاح شخصية حمادة فتح الله من فضل ربنا عليا وكنا متوقعين النجاح ولكن مش بالصورة المبهرة دي إنما احنا تعبنا وبذلنا مجهود عشان كده طله بهذه الصورة.

كما علق الفنان طارق النهري علي ردود أفعال الجمهور علي شخصية “حمادة فتح الله” التي قدمها من خلال جعفر العمدة قائلا: "اتقبلت رد فعل الجمهور بشكل عادي جدا وفي ناس قالتلي ربي عيالك بسبب المسلسل.

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وكشف “النهري” عن حقيقية تغير مسلسل جعفر العمدة قائلا: "النهاية اتغيرت لأن كان لازم الدنيا تهدى شوية وتضحك  متابعا: “علشان محدش يقول نكدوا علينا وفي النهاية إحنا قدمنا عمل درامي وصل للناس كلها”.

 

 

مسلسل جعفر العمدة

وشارك الفنان طارق النهري في مسلسل “جعفر العمدة” للفنان محمد رمضان الذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام.

مسلسل (جعفر العمدة) تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ويُشارك في بطولة العمل بجانب  محمد رمضان وزينة كل من إيمان العاصي، الفنانة هالة صدقي، الفنانة مي كساب،  أحمد داش،  فريدة سيف النصر، طارق النهرى، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي شعبي.

 

ويجسد الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد الذي ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2023 شخصية جعفر العمدة.

 

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