أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف.. و200 مليون دولار صادرات مصرية إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف اليوم، الصويا تتراجع 1500 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، وانخفضت أسعار القمح المستورد بنحو 600 جنيه، كما انخفضت أسعار الذرة المستوردة من 200 إلى 500 جنيه عن سعره السابق.

وفي نفس السياق، تراجعت أسعار أعلاف الصويا من 1000 إلى 1500 جنيه، وسجلت الردة تراجعًا قدره 800 جنيه، فيما استقرت أسعار علف الدواجن والزيوت الخام.

Advertisements

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

Advertisements

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12800 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 11 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13500 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الأحد، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 27 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 26 ألف جنيه، بانخفاض 1500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأحد، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 8 آلاف جنيه، بانخفاض 800 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أيمن العشري رئيسا للغرفة التجارية بالقاهرة

انتخب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة أيمن العشرى رئيسا لمجلس إدارة الغرفة بالتزكية ومعه شريف يحيى نائب أول وسيد النواوى نائب ثان ومعه أشرف الشيمى سكرتير عاما واللواء صلاح العبد أمين للصندوق ومعه أشرف خضر أمين صندوق مساعد كما تم اختيار عماد قناوى ممثلا للغرفة بالاتحاد.



وكان مجلس إدارة الغرفة بتشكيله الجديد قد عقد جلسته الإجرائية فى الخامسة مساء اليوم برئاسة اللواء صلاح العبد باعتباره أكبر الأعضاء سنا ومعه شادى صلاح باعتباره أصغر الأعضاء سنا لانتخاب هيئة مكتب الغرفة التى تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثانى وسكرتير عام وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب , يشهد سوق الذهب ارتفاعا فى أسعار المعدن الأصفر مساء اليوم الأحد في مصر، وارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية من جديد

وترصد " فيتو " لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصرى على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم الأحد 13/8/2023.

اقرأ التالى: سعر جرام الذهب اليوم، مؤشر الذهب عالميا

مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

ننشر نتائج تشكيل هيئات مجالس إدارات 11 غرفة تجارية بالمحافظات

شهد اليوم الأحد إقامة الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئات مجالس إدارات نحو 11 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية للدورة الجديدة «2023 - 2027 »، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصناعة والتجارة.

وشملت انتخابات غرف كل من الإسكندرية، الوادي الجديد، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، شمال سيناء، الأقصر، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، البحر الأحمر.

قرار وزير الصناعة بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية للانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

وكان أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر القرار رقم 273 لسنة 2023، الخاص بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، بموعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

200 مليون دولار صادرات مصرية إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الإثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

آخر مستجدات القضية الفلسطينية

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

الإحصاء: 12.4% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023

1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.

4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.

6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.

7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.

8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.

10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%.

قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر

وبلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل

اسعار الخضروات والفاكهة، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إن "الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة هذا العام أثر سلبا على إنتاجية المحاصيل وهذا ما أدى إلي زيادة الأسعار".

السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "درجة الحرارة أثرت سلبا على محصول الطماطم لذلك حدث ارتفاع في الأسعار".

تأثير العاصفة الترابية

ولفت: "العاصفة الترابية كان لها تأثير سلبي علي محصول المانجو في الإسماعيلية ولكن محافظة أسوان دعمت زيادة المعروض من الإنتاج في الأسواق هذا العام"

موعد تراجع اسعار الطماطم

وأشار: "من المتوقع تراجع أسعار الطماطم بنهاية شهر سبتمبر المقبل مع حصاد الموسم الجديد واعتدال الطقس".



هل هناك ندرة في المنتجات الزراعية؟

وأكد:"لا يوجد ندرة في أي منتجات زراعية، والتحركات السعرية بناءًا علي العرض والطلب، ونحن لا نزال ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضروات والفاكهة، ونصدر منتجاتنا لما يزيد عن 150 دولة".

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل



وتابع:"سعر البصل مرتفع بشكل كبير عن العام الماضي بسبب تراجع المساحات المنزرعة وأيضا تأثر المحصول بالتغيرات المناخية".

لماذا رفض البنك المركزي استثناء أكبر 50 عميلًا من قواعد التركيز الائتماني



أرجع البنك المركزي رفضه استثناء أكبر 50 عميلًا بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024، بسبب انتهاء تداعيات أزمة كورونا والتي كان بسببها قد أصدر البنك مركزي قراره تجاه هؤلاء العملاء.

اتحاد بنوك مصر

وكان "اتحاد بنوك مصر" قد تقدم للمركزي باستمرار استثناء أكبر 50 عميلًا بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024 إلا أن إجابة الطلب كانت بالرفض للتمديد.

وجاء في أسباب الرفض من جانب المركزي حسب مصادر مطلعة أنه انتهت تداعيات أزمة كورونا مع ضرورة تنويع محافظ البنوك الائتمانية، وإتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحوط من مخاطر التركز لدى عدد محدود من العملاء.

تداعيات أزمة كورونا في البنوك

وكان "المركزي المصري"، أعفى البنوك المحلية في 2020 بسبب أزمة "كورونا" من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلًا لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي، وتقتضي القواعد ألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل (شركات) 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية.

وزير قطاع الأعمال يبحث خطط تطوير الشركات القابضة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.

أكد الدكتور عصمت أن استراتيجية الوزارة والتي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

التحول الرقمي والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات

وتابع الدكتور محمود عصمت خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.

احترس من الغرامة، لا تنسي دفع فاتورة التليفون الأرضي قبل هذا الموعد

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن اخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة حيث حددت المصرية للاتصالات الاثنين القادم كآخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة حيث تنتهى في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

- تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس 2023.

- فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we.

- نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

قيمة غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

- تفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت.

- رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

- فور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

- يمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.

- يمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات.

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من شركة المصرية للاتصالات سداد الفاتورة بطرق متعددة أبرزها الدفع من المنزل برقم الهاتف عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني we egypt لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

- يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay أيضًا دفع الفاتورة.

- تقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكتروني بجانب الدفع في فروع الشركة المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة شهر يناير للخط الأرضي.

- يمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we أو برقم دليل التليفونات ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال أحد الطرق السابقة.