طريقة تخزين وتفريز الخضروات الصيفية لتوفير الوقت والجهد

طريقة تخزين وتفريز الخضروات الصيفية، من الحيل التي تلجأ لها ستات البيوت، لتوفير الوقت والجهد من جهة، وللاستمتاع بتناول الخضروات الصيفية طوال العام، ولكل صنف من أصناف الخضروات طريقة مختلفة في تخزينه وتفريزه.

طريقة تفريز الخضروات

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين وتفريز الخضروات الصيفية، في السطور التالية.

طريقة تفريز البامية

تفريز البامية

نستعرض في السطور التالية، أكثر من طريقة لتخزين البامية، والاحتفاظ بها في الفريزر لمدة طويلة تصل عام كامل.

في البدلية، لابد من الحرص على شراء البامية طازجة، ومتماسكة، حتى يمكن تفرزيها لأطول فترة ممكنة

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الطريقة الأولى لتفريز البامية

تغسل البامية جيدا، وتترك حتى تجف تماما، نقوم بعد ذلك بتقميع البامية بالطريقة التقليدية، بنزع القمة المثلثة لها.

نحضر وعاء على النار به ماء، وأخر به ماء مثلج وقطع من الثلج.

عندما يصل الماء لمرحلة الغليان نضع البامية، ولا نتركها أكثر من 5 دقائق، ثم ننتشلها من الماء، ونصفيها.

ثم نضعها سريعا في الماء المثلج، حتى توقف عملية الطهي، وحتى تحتفظ البامية بلونها الأخضر.

نضعها بعد ذلك في مصفاة، حتى تبرد، وتصفى من الماء.

نقسمها في أكياس بلاستيكية، ونضعها في الفريزر.

الطريقة الثانية لتفريز البامية:

يمكنك عمل نفس الخطوات السابقة، من غسل وتقميع، فقط، ثم يمكنك تقسيمها في أكياس دون سلق.

وتوضع في الفريزر، وستظل محتفظة بلونها الأخضر أيضا، كالطريقة السابقة.

طريقة تفريز وتخزين البطاطس

طريقة تخزين البطاطس المقلية، من الحيل التي توفر بشكل كبير في الوقت والجهد.

وطريقة تخزين البطاطس المقلية سهلة وبسيطة، ولن تستغرق وقتا ولا جهدا كبيرا، لكنها ستوفر وقتك وجهدك لفترات طويلة، خاصة للزوجة العاملة التي تعود من عملها تتمنى لو تستطيع انجاز مهامها في زمن قياسي.

تأكدي من اختيار حبات بطاطس طازجة، ومتوسطة الحجم، أو كبيرة.

تقشر البطاطس، وتغسل وتوضع بماء وملح وملعقة خل.

تقلى البطاطس فى زيت غزير ساخن جدا، مضافا إليه ملعقة كبيرة كركم، ولكن لا تصل إلى مرحلة القلي الكامل، فقط اخرجيها من الزيت قبل الوصول للون المطلوب.

تصفى بعد ذلك البطاطس، فى مصفاة سلك بها ورق مطبخ

يمكنك بعد ذلك تقسيم البطاطس فى أكياس، وتخزينها في الفريزر.

عند الحاجة، تقلى البطاطس مباشرة من الفريزر في زيت مغلي جدا،لأن الزيت سيبدأ في فقدان الحراره بمجرد نزول البطاطس المثلجة به.

طريقة تخزين البطاطس

يمكنك تخزين البطاطس النيئة، في مكان جيد التهوية، على ألا تكون على مقربة من أي خضروات أخرى، وخاصة البصل، حتى لا يفسد البطاطس.

طريقة تخزين البصل الأخضر

يقطع البصل الأخضر، الى شرائح مع الورق، ويحفظ فى زجاجة بلاستيكية لحين الاستخدام، كذلك الفلفل الاخضر.

طريقة تخزين ورق العنب

تفريز الملوخية

يغسل ورق العنب، ويرص فوق بعضه في كيس محكم الغلق ويكتب على الكيس التاريخ وعند الاستعمال يخرج ويسلق بالطريقة العادية، وينزل في ماء مثلج سريعا.

طريقة تخزين وتفريز الملوخية الخضراء

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

تضرب في محضرة الطعام.

في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.

يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر