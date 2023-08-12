السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

ننشر مواعيد بدء جلسات انتخاب هيئات مكاتب مجالس الغرف التجارية بالمحافظات

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فيتو

عقب صدور قرارات وزير التجارة والصناعة بأسماء المعينين بالغرف التجارية ودعوة مجالس الإدارات لانتخاب رؤساء وهيئات مكاتب الغرف.

بدء تحديد تاريخ وموعد الانتخابات بكل بالغرف التجارية بالمحافظات

أكد  الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه  بناء على قرارات  المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، وذلك بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، فقد بدأ أمناء عموم الغرف بإصدار الدعوات لأعضاء مجالس إدارات غرفهم المنتخبين والمعينين لجلسة الإجراءات التي يتم بها انتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب المكونة من نائب اول وثانى الرئيس والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وكذا الممثل الاضافى في الاتحاد لغرفتى القاهرة والاسكندرية.

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الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

انتخاب هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس المقبل

أوضح «عز» أن الاجتماعات طبقا لقرار وزير الصناعة  تبدأ من يوم الاحد وتنتهى يوم الثلاثاء ليتم دعوة  رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد والممثلين الاضافيين لغرفتى القاهرة والإسكندرية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس لانتخاب رئيس الاتحاد وهيئة المكتب المكونة من نائب اول وثانى الرئيس والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

صباح الغد انتخاب هيئات مكاتب غرف الوادي الجديد والدقهلية 

وأضاف أن الغرف قد بدأت في تحديد موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات بمقر كل غرفة وارسال الدعوات للأعضاء، والتي سيرأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنًا، حيث تقرر حتى الآن عقد جلسة الإجراءات غدا الاحد في تمام الساعة العاشرة صباحا بغرفة الوادى الجديد والساعة الحادية عشر صباحا بغرفة الدقهلية.

غدًا ظهرًا عقد جلسة الإجراءات  في 8 غرف تجارية

 وأضاف «عز» أنه غدا الاحد في تمام فى الثانية عشر ظهرا يبدأ عقد جلسة الإجراءات  في غرف الاسماعلية وبنى سويف وشمال سيناء، والساعة الواحدة بعد الظهر بغرف الغربية والبحر الاحمر والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في غرفة مرسى مطروح، والثانية بعد الظهر بغرفتى الإسكندرية، وكفر الشيخ.

الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فيتو

جلسة إجراءات إنتخاب هيئات مكاتب غرفتي القاهرة وأسيوط مساء غدًا الأحد

 وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه غدا الاحد في تمام فى الخامسة مساء بغرفة القاهرة، التاسعة مساء بغرفة أسيوط.

الإثنين انتخاب هيئات مكاتب 5 غرف تجارية

وأضاف «عز» أن يوم الإثنين يشهد عقد جلسة الإجراءات في 5 غرف تجارية، حيث تبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفتى السويس وسوهاج والساعة الواحدة بعد الظهر بغرفة الشرقية والساعة الثانية بعد الظهر بغرفة بورسعيد، والساعة الثامنة مساء بغرفة المنيا.

الثلاثاء  انتخاب هيئات مكتب الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا يشهد عقد جلسة الإجراءات بغرفة المنوفية، مضيفًأ أنه سيتوالى اصدار الدعوات من باقى الغرف التسع الباقية تباعا.

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أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المعينين والمنتخبين بالدورة الجديدة 2023 - 2027

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وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

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