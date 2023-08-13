الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

"رقابة الصادرات والواردات": حزمة جديدة من المشروعات التنموية بالتعاون مع "KOICA"

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أولى الاجتماعات التنسيقية مع وكالة للتعاون الدولي الكورية KOICA، والتي مثلتها كل من: كيم جين يونج، المديرة الإقليمية للوكالة وملحق التعاون التنموي بالسفارة الكورية بالقاهرة - رامي الحسيني، مدير الشراكات والاتصال بكويكا.

كما مثل الهيئة بالاجتماع: محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات - الدكتور: علاء نجم مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومسئول المشروعات التنموية بالهيئة - المهندس: خالد نبيل مهدي مدير إدارة العلاقات العامة، كما مثل وزارة التعاون مسئولي الملف الكوري بالوزارة: إسماعيل عمرو- محمود عقل.

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 المشروعات التنموية الجديدة المقدمة من الهيئة للوكالة الكورية 

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار تقديم عرض لشرح مقترحات المشروعات التنموية الجديدة المقدمة من الهيئة للوكالة الكورية من خلال وزارة التعاون الدولي.

حيث أن أهمية تقديم تلك المشروعات عقب قرب انتهاء تنفيذ مشروع الهيئة الحالي والخاص بـتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة في حركة التجارة عبر الحدود للسلع الصناعية والهندسية، والذي تم من خلال المنحة المقدمة من برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP 2022/2023، بهدف استكمال باقي مراحل خطة تنفيذ عمل المشروع وشراء البرمجيات والأجهزة الرقمية والتدريب العملي وإجراء الربط الشبكي لتطبيق الكامل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخاطر باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال. 

حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيبا وتقدما في تطبيق تلك المنظومة.

وقد تناول الاجتماع الأول التعريف بالهيئة والخدمات التي تقدمها لمجتمعي الصناعة والتجارة في مصر، حيث استعرض  المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة قدرات الهيئة الفريدة والأدوار المتنوعة التي تقوم بها فى محاور مختلفة بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وتعزيز تنافسية منتجات الصناعة المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية،وذلك من خلال وحدات منح شهادات المطابقة للمنتجات المصرية وإجراء اختبارات تقييم المطابقة والفحص المعملي بالهيئة للسلع الصناعية، وفقا للمتطلبات الإلزامية لمعايير الأداء والسلامة والبيئة للوائح الفنية للدول المستوردة.  

 استعرض الدكتور: علاء نجم مدير عام الإدارة الاستراتيجية ومسئول ومنسق المشروعات التنموية بالهيئة، عرض شامل عن مقترح تلك المشروعات ومدى ارتباط وتوافق أهدفها ومخرجات نتائجها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030 ووزارة التجارة والصناعة، وكذا الأهداف الأممية في الأبعاد المتعلقة. 

وجدير بالذكر أن حزمة أولويات المشروعات التنموية المقدمة من الهيئة تتكون من تنفيذ ثلاث مشروعات هامة: 
المشروع الأول: تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.

المشروع الثاني: تطوير مركز التميز بالهيئة والخاص ببناء القدرات وإدارة المعرفة والإبداع المؤسسي، ويمثل هذا المركز العلمي نقلة نوعية في قدرات الهيئة من حيث العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالربط بين عمليات الإنتاج والصناعة بهدف زيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية لتتماشى مع المتطلبات الفنية والعلمية العالمية لدول الاستيراد، وذلك باستخدام قدرات الهيئة من حيث المعامل المتطورة ووحدات منح شهادات المطابقة وشهادات الكربون للمنتجات المصرية المصدرة.

المشروع الثالث: تطوير وحدة منح شهادات الكربون المكافئ (GHG) بالهيئة لمنتجات الصناعية المصرية، توافقا مع المتطلبات الإلزامية للمعايير البيئية الحديثة في حركة التجارة عبر الحدود.

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الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الصادرات والواردات وكالة التعاون الدولي الكورية الصناعة عصام النجار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

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