الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتابع مشروعات المصرية للسبائك الحديدية

وزير قطاع الأعمال،
وزير قطاع الأعمال، فيتو

 تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول أداء الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إيفاكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعمل في صعيد مصر بمدينة إدفو محافظة أسوان.

 ياتى ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمعدلات الأداء وتنفيذ خطة التطوير والتحديث، وتغيير استراتيجية العمل من استخراج الخامات فقط إلى الاستخراج والتصنيع وتعظيم العوائد من خلال القيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها  بإقامة صناعات تحويلية يمكن تمويلها من خلال الموارد الذاتية خاصة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية التابع للوزارة،

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تطوير الأفران لزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات

استعرض الدكتور عصمت، مؤشرات الأداء في مواقع الشركة المختلفة ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بتنفيذ عمرات الأفران والحالة الفنية لها وتوافر الخامات اللازمة وقطع الغيار والحرص على برامج  الصيانة وفقا لتوقيتاتها المحددة بهدف إطالة العمر الافتراضي للأفران، وضرورة الحرص على مواصلة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء بزيادة الطلب على التصدير وكذلك الوفاء باحتياجات السوق المحلية، حيث يبلغ إجمالي كميات الإنتاج من سبائك الفيروسيليكون وغبار السليكا نحو 70 ألف طن/سنة، ويتم توجيه نحو 80% من الإنتاج للتصدير  خاصة إلى الدول الأوروبية، فى حين تضاعفت أرباح الشركة هذا العام بما يعادل 25 مرة بالمقارنة للعام الماضى.

 مشروع إنتاج السيليكون المعدني

تابع الدكتور محمود عصمت، مستجدات مشروعات التطوير داخل الشركة، وأهمها مشروع إنتاج السيليكون المعدني بتكنولوجيا أوروبية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون بطاقة 15 ألف طن سنويا، مؤكدا  على أهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة، من خلال تطوير وتحديث الأفران وإنتاج سبائك حديدية جديدة، في إطار السياسة العامة للدولة نحو دعم وتوطين الصناعة، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وزيادة الصادرات في ظل وجود طلب في الأسواق العالمية على السبائك الحديدية.

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية. وتعتبر أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.

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