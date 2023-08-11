15 أغسطس، آخر موعد لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لاختيار هيئات مكاتبها

حدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية يوم الثلاثاء المقبل الموعد النهائي لإجراء انتخابات اختيار هيئات مكاتب الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، ويليها انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس.

قرار وزير الصناعة بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية للانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

أصدر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2023، الخاص بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، بموعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

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نص قرار وزير الصناعة بشأن مجالس إدارة الغرف التجارية، فيتو

أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية نصفهم من المعينين

ويتكون مجلس إدارات الغرف التجارية من الأعضاء الذين فازوا إما بالتزكية أو الانتخابات، ويمثلون نصف الأعضاء، فيما يقوم وزير الصناعة بتعين النصف الأخر من المجلس وعددهم وفقًا للقانون 194 عضوًا.

الغرفة التجارية بالقاهرة الأكبر من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة

ويختلف عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية سواء المنتخبين أو المعينين، إذ يعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة الأكبر من بيع المجالس كلها، بعدد 22 عضوًا، 11 منتخبين و11 معينين.

الغرفة التجارية بالإسكندرية يبلغ عدد أعضائها المعينين والمنتخبين 18 عضوًا

أما عدد مجالس إدارات الغرف الأخرى، 9 منتخبين ومثلهم معيين بالإسكندرية و8 منتخبين ومثلهم معينين فى كلٍ من غرف بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية وأسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ.

13 غرفة تجارية عدد أعضاء كل منها 14 عضوًا

و7 أعضاء منتخبين ومثلهم معينين فى كلٍ من غرف القليوبية والمنوفية والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء منتخبين ومثلهم معينين فى كلٍ من غرف الوادى الجديد والاقصر.

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

وكان المهندس احمد سمير وزير الصناعة، أصدر قرارًا بتعيين الأسماء الواردة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية (۲۰۲۳ -۲۰۲۷):

١ - هاني محمد محمود عبد المجيد.

۲ - محمد عبد الفتاح المصري.

٣- محمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة.

٤ - مصطفى حافظ حسن المكاوي

ه - عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب.

٦ - وائل طارق محمد محمد إسماعيل.

دعوة الناخبين لانتخـاب أعـضاء مجالس إدارات الغرف التجاريـة بالمحافظات

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، والمعدل بالقرار رقم ١١١ لـسنة ٢٠٢٣، بدعوة الناخبين لانتخـاب أعـضاء مجالس إدارات الغرف التجاريـة بمحافظات الجمهورية للدورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

قانون الغرف التجارية وتعديلاته

جاءت هذه القرارت بعد الاطلاع على القانون رقـم ١٨٩ لـسنة ١٩٥١، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ١٠٠٩ لـسنة ٢٠١٥ بتحديد الوزير المختص والوزارة المختـصة بتطبيـق أحكـام القـانون رقـم ١٨٩ لـسنة ١٩٥١، بشأن الغرف التجارية.