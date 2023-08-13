رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن أتربة في حملات نظافة بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وبمشاركة 9 وحدات محلية.

حملات نظافة، فيتو

وتمكنت الحملات من رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حملات نظافة، فيتو

وفي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمر تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

حملات نظافة، فيتو

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافة قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في كل من مراكز ومدن ميت غمر السنبلاوين بلقاس أجا منية النصر شربين نبروه بني عبيد دكرنس لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.

حيث شمل العمل رفع الأتربة والمخلفات الصلبة ونظافة أرصفة شارع الجيش ودهانات الجزر الوسطى بشارع الجيش؛ورفع الأتربة بشارع النخلة وصيانة وترميم الأرصفة بوسط الشارع وتقليم الأشجار بالجزر الجانبية بشارع سعد زغلول و حديقة شجره الدر وتشغيل المكنسيات بشوارع المدينة واستكمال تركيب السياج الحديدي لسور كورنيش المشايه وتقليم الأشجار بمحيط اداره شرطه النجده المتفرع من شارع الجمهورية وكنس وتجميع الأتربة بشارع سامية الجمل.

واستمرت أعمال غسيل أرصفة عبد السلام عارف واستاد المنصوره وتنظيف حديقة عروس النيل بشارع الجمهوريه وتم رفع كفاءة النظافة العامة بمنطقة المجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل وشارع الترعه وأحمد ماهر وشارع كلية الآداب والنخلة والدراسات بعزبة عقل وعزبة الشال وسعد زغلول والجيش والعبور وسامية الجمل..

وقد أكد "المحافظ " على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول والتأكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.