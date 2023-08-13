الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

صحة الدقهلية توصي بغلق 12 منشأة مخالفة ويوجه إنذارات لـ 8 أخرى

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن "العلاج الحر" يوصى بغلق 12 منشأة مخالفة  ويوجه إنذارات لـ 8 أخرى وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن. 

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 147 منشأة، تشمل 32 عيادة غير مرخصة و8 مستشفيات  وعيادات تخصصية، و23 مركزًا طبيًا ومعملًا.

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وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 8 منشآت لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 12منشأة وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى.  

وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين. 

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