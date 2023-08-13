الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

ارتكبوا 14 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية 

ضبط تشكيل عصابى،
ضبط تشكيل عصابى، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم  14 واقعة سرقة بمحافظات (الدقهلية - الغربية - القليوبية - القاهرة - المنوفية - الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات عدد (14) دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وعلى جانب آخر، أمرت النيابة العامة بمحافظة البحيرة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج أجنبي والتعدي عليه وسرقته بالإكراه بمنطقة كوم حمادة. 

كان مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم  شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) مُصاب بجرحين بالجسم.

 بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـي، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما، فوجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالي "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول - جواز السفر الخاص به - بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

عصابة البحيرة 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبلغ المالي من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها").

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت أصدرت قرارها السابق.

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